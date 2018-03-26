Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни
Новости: Общественность прекращает участие в оценке судей Общественность прекращает участие в оценке судей
Новости: Ломаченко о бое Усик - Гассиев Ломаченко о бое Усик - Гассиев
Новости: Фильм "ІZI" стал финалистом итальянской кинопремии Фильм "ІZI" стал финалистом итальянской кинопремии
X

Немецкий оружейник Steambow представил боевой арбалет Bulldog 400 (Видео)

Bulldog 400
00:02 Сегодня Телеграф
zbroya.info
Фото: zbroya.info

Новости технологии: Благодаря энергии сжатого воздуха этот арбалет можно легко и быстро перезарядить.

Немецкая компания Steambow GmbH представила складной арбалет под названием Bulldog 400, в котором используется пневматическая система натягивания дуг.

Уехавший из Украины конструктор завода Zbroyar представил новую винтовку (Видео)

При нажатии на кнопку, два поршня сжимают дуги, после чего остается только положить тетиву на зацепной зуб, вложить стрелу и отпустить дуги.

Морские пехотинцы США переходят на пистолеты MHS (Видео)

По словам производителя, механизм работает с тихим шипением, он надежен и прост в использовании, и позволяет перезаряжать арбалет в любом положении.

Представлена женская кобура для скрытого ношения оружия под облегающей одеждой (Видео)

Steambow Bulldog 400 изготовлен из высококачественного алюминия и прослужит долго благодаря глубокому анодированию с матовым покрытием.

РФ приняла на вооружение новые автоматы "Калашникова" (Видео)

Цена – 2599 евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Bulldog 400, Steambow, Арбалет, Военная техника, Вооружение, Новости технологий, Оружие, Пистолет, Техно, Техноновости, Характеристики.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Создатели Siri разрабатывают уникальный робот Представители Samsung прокомментировали жалобы на новые Samsung Galaxy S9 и S9+ Стало известно, чем может порадовать нас Apple в 2020 году

Последние новости

Хохот до упада: сексуальные платья из AliExpress, которые не оправдали ожиданий Украинский вратарь интересен "Ювентусу", "Интеру" и "Ливерпулю" Эксперты посоветовали, как побороть весеннюю депрессию
Сегодня читают
01 МИД Польши: Мы не хотим выбирать Украине героев
02 Ученые выяснили, в каких странах нет ни одного комара
03 ООН назвала пять самых ходовых языков в мире
04 Юная девочка стала звездой матча между сборными Нидерландов и Англии (Видео)
05 Футболист в прыжке влетел шипами в горло сопернику (Видео)
Новости сегодня
00:40 Смешные доказательства, что бабушки и дедушки когда-то отрывались не хуже нас
00:20 Привести себя в порядок: как выглядят возрастные фитнес-блогеры (Фото)
00:05 Смех до слез: прикольная подборка из серии "неприятности случаются"
23:57 Как бы выглядели диснеевские принцессы в мужском образе (Фото)
23:08 Морские пехотинцы США переходят на пистолеты MHS (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы начали жить по летнему времени Украинцы начали жить по летнему времени
Новости: Президент надеется, что закон о бюро финрасследований примут в этом году Порошенко надеется, что закон о БФР примут в этом году
Новости: Геращенко рассказала, почему Украина не высылает российских дипломатов Геращенко: Дипотношения с РФ сведены к минимуму
Новости: Плюсы и минусы: что изменится в организме, если отказаться от мяса Плюсы и минусы: что изменится в организме, если отказаться от мяса
Добавить комментарий
0