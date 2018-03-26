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Немецкий оружейник Steambow представил боевой арбалет Bulldog 400 (Видео)
00:02 Сегодня Телеграф
Фото: zbroya.info
Новости технологии: Благодаря энергии сжатого воздуха этот арбалет можно легко и быстро перезарядить.
Немецкая компания Steambow GmbH представила складной арбалет под названием Bulldog 400, в котором используется пневматическая система натягивания дуг.
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При нажатии на кнопку, два поршня сжимают дуги, после чего остается только положить тетиву на зацепной зуб, вложить стрелу и отпустить дуги.
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По словам производителя, механизм работает с тихим шипением, он надежен и прост в использовании, и позволяет перезаряжать арбалет в любом положении.
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Steambow Bulldog 400 изготовлен из высококачественного алюминия и прослужит долго благодаря глубокому анодированию с матовым покрытием.
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Цена – 2599 евро.
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