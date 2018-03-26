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Появились новые подробности о технических характеристиках смартфона OnePlus 6

OnePlus 6
19:31 Сегодня Телеграф
fainaidea.com
Фото: fainaidea.com

Новости технологии: Компания OnePlus продолжает радовать и одновременно удивлять своих поклонников и всех ценителей современных мобильных новинок необычной политикой, направленной на продвижение своих продуктов.

В сеть утекли некоторые подробности, касающиеся технических характеристик и параметров новой флагманской модели от компании, а именно OnePlus 6. Впрочем, этому вряд ли стоит так сильно удивляться, учитывая тот факт, что на данный момент компания находится в процессе своего шестимесячного цикла улучшения своих продуктов категории "T", так что утечка новой информации о флагмане становится более чем логичным и ожидаемым событием – так о чем же говорят характеристики?

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А говорят они ровно о том, о чем догадывались ранее пользователи – модель OnePlus 6, иначе обозначенная в документах компании в качестве OnePlus A6000, сможет похвастаться несколько расширенным функционалом в сравнении с предыдущими догадками. А именно речь идет о 6.28-дюймовом AMOLED-дисплее с разрешением 2280×1080 точек, а сердце устройства займет процессор Snapdragon 845. Что касается объема оперативной памяти, то она составит 6 Гб – как и во всех флагманах от конкурентных компаний – а объем встроенной флэш-памяти составит 128 Гб.

Судя по данным, полученным от технического портала Techslize, который и стал первым, осветившим подробности о OnePlus 6, смартфон будет работать на весьма объемном аккумуляторе в 3,450 МаЧ, а программная оболочка Android Oreo 8.1 сумеет порадовать абсолютно любого пользователя – в особенности тех, кто любит фотографировать, ведь теперь в распоряжении владельцев будет улучшенная 20 Мп камера.

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Стоит отметить, что данные сведения были предоставлены порталом Techslize, который сумел первым добраться до утекших материалов по новому флагману – остается лишь дожидаться финального анонса и самого релиза, а также отзывов первых покупателей. Впрочем, сама компания не сомневается в коммерческом успехе своего нового продукта, так как в нем сочетается производительность и уникальный стиль, а также заявляется более доступная в сравнении с конкурентами цена.

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Новости технологии, Android Oreo 8.1, OnePlus, OnePlus 6, Смартфон, Флагман.
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