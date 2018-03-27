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Производитель Apple выпустит в этом году сразу три смартфона из линейки Х

iPhone X
12:02 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости технологии: Новый iPhone X обещает быть более бюджетным.

По мнению аналитиков, "яблочный" производитель выпустит в этом году сразу три смартфона из линейки Х.

Аналитик из компании RBC Capital Амит Датянани составил прогноз о ценах на смартфоны флагманской линейки Apple. По словам специалиста, "яблочный" производитель готовится выпустить сразу три гаджета, при этом один из них будет "бюджетным".

Предположительная стоимость гаджетов составит 899 долларов для средней версии и 999 долларов для топовой. Бюджетная будет оснащена LCD-экраном и ее стоимость составит от 700 долларов.

Ранее сообщалось, что компания Apple готовится представить бюджетный iPad на мероприятии, которое пройдет 27 марта.

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Новости технологии, iPhone, iPhone X, Бюджетный смартфон, Новый iPhone X, Смартфон.
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