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Смартфон Huawei представил новый смартфон с рекордной памятью

Porsche Design Mate RS
11:17 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото из открытых источников

Новости технологии: Новый смартфон Porsche Design Mate RS будет оснащен 512 ГБ постоянной флеш-памяти.

На презентации в Париже компания Huawei представила роскошный смартфон Porsche Design Mate RS с 512 ГБ оперативной памяти.

Гаджет получил тройную основную камеру, как в модели Huawei P20 Pro.

По словам журналистов, модель Porsche Design Mate RS – это "смесь из нового P20 Pro с тройными задними камерами и Galaxy Note 9 (без выреза, с огромным изогнутым экраном)".

В дополнение к 512 ГБ памяти телефон имеет два считывателя отпечатков пальцев: один на задней панели и один встроен под 6-дюймовым OLED-экраном.

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Вероятно, владелец сможет использовать двойные сканеры отпечатков пальцев для переключения профилей. Это второй телефон от крупного производителя со встроенным в экран сканером отпечатков после смартфона от Vivo.

Huawei Mate RS Porsche Design оснащается 6-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD и соотношением сторон 18:9. Гаджет выпускается в черном и красном цвете, впервые в истории серии Mate.

В Европе Porsche Design Mate RS поступит в продажу 12 апреля в двух вариантах: с хранилищем на 256 ГБ за $2 109 и на 512 ГБ за $2607. Оба телефона имеют 6 ГБ оперативной памяти, процессор Kirin 970 с поддержкой технологий искусственного интеллекта и батарею на 4 000 мАг.

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Новости технологии, Huawei, Porsche Design Mate RS, Видео, Память, Презентация, Рекордная память, Рекордная память смартфона, Смартфон.
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