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Xiaomi презентовала новую модель телевизоров с 50-дюймовым дисплеем

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19:21 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: prostotech.com

Новости технологии: Компания Xiaomi анонсировала новую модель телевизоров с 50-дюймовым дисплеем из серии Mi TV 4C.

Этот смарт-телевизор будет доступен для предварительных заказов с 30 марта по 2 апреля, а первая продажа запланирована на 3 апреля. Новый 50-дюймовый Mi TV 4C оснащен ультра тонкими рамками и поддерживает 4K HDR. Экран сверхвысокого разрешения 4K имеет разрешение 3840 x 2160 пикселей и угол обзора 178 градусов, плюс частоту обновления 50 Герца. Он также имеет динамический отклик в 9,5 миллисекунд.

Смарт-телевизор оборудован 3 портами HDMI, 2 портами USB и портом Ethernet для подключения проводного Интернета. Все порты расположены сбоку, что делает телевизор более удобным для использования. Он также имеет стандартный Bluetooth-пульт дистанционного управления, который также поддерживает управление голосовыми командами.

В середине установлен 64-битный 4-ядерный процессор Cortex A53, который работает на частоте 1,5 Гигагерц вместе с графическим процессором Mali-450 с частотой 450 Мегагерц. Модель имеет 2 Гигабайта оперативной памяти и 8 Гигабайт встроенной памяти. Для улучшения качества звука телевизор также поддерживает звук формата Dolby (звучание как в кинотеатре).

Новый гаджет запускает собственный пользовательский интерфейс PatchWall от Xiaomi, который разработан на операционной системе Android. Интерфейс PatchWall поставляется с технологией искусственного интеллекта, которая может прогнозировать настройки контента на основе истории поиска и просмотров пользователей.

В Китае новая модель Xiaomi Mi TV 4C стоит около 350 долларов (почти 9300 гривен). Он будет доступен для предварительных заказов с 30 марта по 2 апреля, а первая продажа запланирована на 3 апреля.

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Новости технологии, 50-дюймовый дисплей, Android, Xiaomi, смарт-телевизор, Телевизор.
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