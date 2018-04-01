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Потребители выступают против изогнутых дисплеев в смартфонах Samsung

Samsung Galaxy S9
22:09 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Покупатели не считают новый дизайн телефона Samsung Galaxy S9 практичным.

Большинство потенциальных покупателей не готовы приобрести Galaxy S9 только из-за изогнутого дисплея. Это следует из содержания дискуссии, развернувшейся среди пользователей портала Reddit. Многие участники обсуждения не видят в этом дизайне пользы и считают, что он был задуман таким только с целью демонстрации возможностей компании.

Наиболее распространенной претензией пользователей Reddit к дисплеям с изогнутыми краями оказалась их низкая устойчивость к повреждениям от падений. В то время как у смартфонов стандартной формы углы экрана защищены пластиковой или металлической рамой, все, на что может рассчитывать владелец Galaxy S9, — закаленное стекло увеличенной толщины.

Другой довод против изогнутого дисплея, очевидно, предъявленный владельцами смартфона, заключается в сложности подбора чехла и защитного стекла. Нашлись также и те, кто пожаловался на случайные нажатия при обхвате Galaxy S9 рукой с боков, и те, кого донимают солнечные блики, препятствующие комфортному взаимодействию со смартфоном на улице.

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