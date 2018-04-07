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Дизайнер предположил как будет выглядеть новый изогнутый iPhone

изогнутый iPhone
11:04 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Дизайнер Мартин Хайек разработал концепт дизайна, предположив как будет выглядеть новый iPhone.

Концепт основан на слухах о модели с изогнутым дисплеем и корпусом. Как свидетельствуют снимки, внешний вид устройства существенно отличается от всего, что Apple делала раньше. Хотя не факт, что подобный дизайн утвердят. Часть сенсорного экрана в смартфоне закрывается специальным кейсом с логотипом производителя.

Кстати, дизайн и изгибы корпуса напоминают обновленную Nokia 8110. Эту модель HMD Global представила в начале года.

Верхняя часть корпуса нового iPhone снова получила так называемую "монобровь" с фронтальной камерой, динамиком и несколькими сенсорами. Сзади аппарат напоминает iPhone 8.

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Новости технологии, iPhone, Дизайн, Дизайнер, изогнутый iPhone, Мартин Хайек, Смартфон, Устройство.
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