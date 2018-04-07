https://telegraf.com.ua/files/2018/04/949298-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3998594-dizayner-predpolozhil-kak-budet-vyiglyadet-novyiy-izognutyiy-iphone.html
Дизайнер предположил как будет выглядеть новый изогнутый iPhone
Новости технологии: Дизайнер Мартин Хайек разработал концепт дизайна, предположив как будет выглядеть новый iPhone.
Концепт основан на слухах о модели с изогнутым дисплеем и корпусом. Как свидетельствуют снимки, внешний вид устройства существенно отличается от всего, что Apple делала раньше. Хотя не факт, что подобный дизайн утвердят. Часть сенсорного экрана в смартфоне закрывается специальным кейсом с логотипом производителя.
Кстати, дизайн и изгибы корпуса напоминают обновленную Nokia 8110. Эту модель HMD Global представила в начале года.
Верхняя часть корпуса нового iPhone снова получила так называемую "монобровь" с фронтальной камерой, динамиком и несколькими сенсорами. Сзади аппарат напоминает iPhone 8.
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