Дизайнер предположил как будет выглядеть новый изогнутый iPhone

Концепт основан на слухах о модели с изогнутым дисплеем и корпусом. Как свидетельствуют снимки, внешний вид устройства существенно отличается от всего, что Apple делала раньше. Хотя не факт, что подобный дизайн утвердят. Часть сенсорного экрана в смартфоне закрывается специальным кейсом с логотипом производителя.

Кстати, дизайн и изгибы корпуса напоминают обновленную Nokia 8110. Эту модель HMD Global представила в начале года.

Верхняя часть корпуса нового iPhone снова получила так называемую "монобровь" с фронтальной камерой, динамиком и несколькими сенсорами. Сзади аппарат напоминает iPhone 8.