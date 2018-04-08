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В Сети появились новые подробности об Xiaomi Mi 7

Xiaomi Mi 7
16:24 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Названы преимущества смарфона Xiaomi Mi 7.

Как сообщают некоторые эксперты, новый Xiaomi Mi 7 может стать настоящим звездным смартфоном от Xiaomi. Он должен быть оснащен OLED-дисплеем, функцией 3D-сканирования, беспроводной зарядкой и тому подобное, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Издание prostotech.com выбрало 5 самых интересных функций, которые должен выполнять Xiaomi Mi 7.

OLED-дисплей

Как свидетельствуют видео, Xiaomi Mi 7 должен быть оснащен OLED-дисплеем, который производит Samsung. Он будет иметь вырез в дисплее, и будет поддерживать функцию Always-On Display (это дает возможность отображать необходимую информацию на экране, при этом сам дисплей находится в выключенном состоянии).

Сканер отпечатков пальцев под дисплеем

Известно, что модель Mi 7 Plus получит сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Поэтому можно предположить, что и обычная модель Mi 7 будет иметь сенсорный сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

3D-распознавание лица

Файлы прошивки Mi 7 также обнаружили, вырез в дисплее, который будет включать датчик инфракрасной камеры. Это дает возможность предположить, что Mi 7 будет иметь функцию 3D-распознавания лица.

Двойные задние камеры

Как и Xiaomi Mi MIX 2S, Mi 7 получит двойную заднюю камеру вертикальной конфигурации.

Голосовой помощник Xiao AI

Как известно, Mi MIX 2S имеет голосовой помощник Xiao AI. Поэтому вероятно, что этот помощник будет доступен и на Mi 7.

Беспроводная зарядка

На Xiaomi Mi 7 будет установлена батарея емкостью 3,400 мач. Он может поддерживать беспроводную зарядку 7,5 Вт, как iPhone X.

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