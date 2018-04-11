Samsung официально представила Galaxy J7 Duos

Galaxy J7 Duos (2018) имеет 5,5-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением HD. На задней панели размещена двойная камера с 13-мегапиксельным + 5-мегапиксельным датчиками, а спереди установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Обе камеры имеют диафрагму f/1.9 и светодиодную вспышку, потому смартфон может делать качественные фото в условиях низкой освещенности. Передняя камера Galaxy J7 Duos оснащена режимом Selfy Focus, который размывает фон, и режимом Beauty, который улучшает тон кожи для идеального снимка.

Galaxy J7 Duos имеет функцию Face Unlock, то есть телефон можно разблокировать через распознавание лица пользователя. На передней панели установлен сканер отпечатков пальцев.

Также есть FM-радио, дополнительный слот для второй SIM-карты и аккумулятор емкостью 3 000 мА/ч. Смартфон будет доступен в золотистом и черном цвете, он поступит в продажу 12 апреля.