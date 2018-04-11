Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко подписал Указ о праздновании Дня Независимости Порошенко подписал Указ о праздновании Дня Независимости
Новости: Путин назвал обстановку в мире "хаотичной" Путин назвал обстановку в мире "хаотичной"
Новости: "Реал" - "Ювентус": 0:2 онлайн-трансляция матча "Реал" - "Ювентус": 0:2 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Украинские ученые могут получить гранты на патентование изобретений Украинские ученые могут получить гранты на патентование изобретений
X

Samsung официально представила Galaxy J7 Duos

Samsung Galaxy J7 Duo
22:33 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Компания Samsung официально представила в Индии смартфон Galaxy J7 Duos (2018). Его стоимость около 260 долларов (6800 гривен).

Galaxy J7 Duos (2018) имеет 5,5-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением HD. На задней панели размещена двойная камера с 13-мегапиксельным + 5-мегапиксельным датчиками, а спереди установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Обе камеры имеют диафрагму f/1.9 и светодиодную вспышку, потому смартфон может делать качественные фото в условиях низкой освещенности. Передняя камера Galaxy J7 Duos оснащена режимом Selfy Focus, который размывает фон, и режимом Beauty, который улучшает тон кожи для идеального снимка.

Galaxy J7 Duos имеет функцию Face Unlock, то есть телефон можно разблокировать через распознавание лица пользователя. На передней панели установлен сканер отпечатков пальцев.

Также есть FM-радио, дополнительный слот для второй SIM-карты и аккумулятор емкостью 3 000 мА/ч. Смартфон будет доступен в золотистом и черном цвете, он поступит в продажу 12 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Samsung, Samsung Galaxy J7 Duo, Альманах 2018, Гаджет, Смартфон, Техно, Устройство.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Компания Xiaomi выпустила детский компьютер с караоке Норвежская компания первой в мире начнет использовать беспилотные грузовые суда Дизайнеры показали концепт Samsung Galaxy Note 9 (Видео)

Последние новости

Авторитета по кличке "Азим" задержали в Днепре Поклонник Тейлор Свифт ограбил банк и подбросил деньги своему кумиру Гипотеза нашего происхождения признана несостоятельной
Сегодня читают
01 Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
02 Гройсман собирает Кабмин
03 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
04 Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
05 Военная техника: на что способны 30-тонные американские гусеничные амфибии (Видео)
Новости сегодня
22:48 Появилось видео, на котором жених Хлои Кардашян целуется с другими женщинами
22:42 Диетолог объяснила, почему вредно пить много воды
22:38 Мейвезер - Макгрегор: Уайт опроверг изменение правил MMA для боя
22:37 Донорская помощь ЕС превысила $75 млрд
22:26 Агахова: "Шахтер" победит "Динамо"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Новости: Украина сократила импорт газа на 57% Украина сократила импорт газа на 57%
Новости: Климкин призывает к бойкоту ЧМ-2018 Климкин призывает к бойкоту ЧМ-2018
Новости: Евровидение 2018: букмекеры назвали, какое место займет MELOVIN в полуфинале Евровидение 2018: букмекеры назвали, какое место займет MELOVIN в полуфинале
Добавить комментарий
0