Эксперты рассказали, какими будут цены на новые модели iPhone

Эксперт финансовой компании UBS Стив Милунович говорит, что новые смартфоны компании Apple будут намного дороже прошлого поколения устройств. Однако при этом дефицита покупателей на эти гаджеты не будет.

Милунович сообщил, что корпорация Apple разработала новую стратегию, чтобы продвигать свою продукцию в США и в Европе. Руководство бренда планирует таким образом увеличить свои доходы за счет каждой проданной модели. Уже в этом году компания собирается выпустить в мир несколько новых девайсов, которые будут обладать диагональю экрана в 5,8, 6,1 и 6,4 дюйма. Эксперт предложил два варианта развития событий: дешевый и прибыльный пути.

В первом случае, за бюджетную модель смартфона пользователь отдаст 700 долларов и 1049 долларов за самую дорогую модель. Однако есть еще один вариант, бюджет – 750 долларов, дорогой смартфон – 1099. В итоге покупатели будут приобретать смартфоны более дорогого варианта, а модели прошлого поколения будут продаваться либо по средней цене, либо ниже.

Выпуская несколько моделей гаджетов, компания Apple рассчитывает привлечь новых покупателей из разных слоев общества. Одни смогут приобрести бюджетный вариант, а другие будут покупать трендовые модели.