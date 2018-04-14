https://telegraf.com.ua/files/2018/04/Apple-iPhone-X-i-iPhone-X-Plus-Gold-Color-000-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4010137-vskore-mogut-predstavit-iphone-x-v-zolotom-tsvete.html
Вскоре могут представить iPhone X в золотом цвете
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Новости технологии: FCC (Федеральная комиссия по связи) подтвердила, что вскоре на рынок выйдет iPhone X в цвете Blush Gold. Сейчас его активно готовят к релизу.
В сеть попали фотографии iPhone X в новом золотом цвете. Он выглядит точно так же, как описывалось ранее в ряде источников. Большинство фотографий датируется сентябрем или октябрем 2017 года. А номер модели – A1903. Текущие версии iPhone X обозначены моделями A1865, A1901 и A1902.
Скорее всего, слухи о новом флагмане подтвердились. Осталось только дождаться официальной даты релиза iPhone X в цвете Blush Gold.
Telegraf.com.ua