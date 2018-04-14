Вскоре могут представить iPhone X в золотом цвете

В сеть попали фотографии iPhone X в новом золотом цвете. Он выглядит точно так же, как описывалось ранее в ряде источников. Большинство фотографий датируется сентябрем или октябрем 2017 года. А номер модели – A1903. Текущие версии iPhone X обозначены моделями A1865, A1901 и A1902.

Скорее всего, слухи о новом флагмане подтвердились. Осталось только дождаться официальной даты релиза iPhone X в цвете Blush Gold.