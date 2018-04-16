Вскоре в Instagram можно будет скачать фото и не только

Так Instagram выполняет требование европейского законодательства о защите и переносимости информации в интернете, которое вступит в силу 25 мая текущего года. Согласно требованию, наличие инструмента для сохранения личных данных – обязательно.

Мы создаем новый инструмент для переноса данных. Скоро вы сможете скачать копию всего, чем вы делились в Instagram, включая фотографии, видео и сообщения, – сообщили в компании.

Однако больше никаких подробностей не сообщается. Будет ли это касаться историй, списков подписчиков, лайков и архивов – пока не известно. Также не известно, в каком виде будут экспортироваться снимки – оригинального размера или сжатыми. Для пользователей это отличная возможность сохранить свои фото и видео для личного архива или, возможно, для перезагрузки в другую социальную сеть. Когда именно такой инструмент заработает, в Instagram пока не сообщили.