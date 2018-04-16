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Вскоре в Instagram можно будет скачать фото и не только

Instagram
11:52 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Instagram позволит пользователям не только скачивать контент в приложение, но и скачивать фото, видео и сообщения из приложения. Однако, когда заработает этот инструмент, не сообщается.

Так Instagram выполняет требование европейского законодательства о защите и переносимости информации в интернете, которое вступит в силу 25 мая текущего года. Согласно требованию, наличие инструмента для сохранения личных данных – обязательно.

Мы создаем новый инструмент для переноса данных. Скоро вы сможете скачать копию всего, чем вы делились в Instagram, включая фотографии, видео и сообщения, – сообщили в компании.

Однако больше никаких подробностей не сообщается. Будет ли это касаться историй, списков подписчиков, лайков и архивов – пока не известно. Также не известно, в каком виде будут экспортироваться снимки – оригинального размера или сжатыми. Для пользователей это отличная возможность сохранить свои фото и видео для личного архива или, возможно, для перезагрузки в другую социальную сеть. Когда именно такой инструмент заработает, в Instagram пока не сообщили.

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Новости технологии, Instagram, Видео, Приложение, Скачивание, Фото, Функция.
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