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Илон Маск рассказал, как компания пострадала из-за роботов

Илон Маск
22:24 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости технологии: Полная автоматизация только тормозит рабочий процесс.

Глава Tesla Илон Маск в интервью CBS рассказал, что компания слишком сильно полагалась на автоматизацию производства, а это было "большой ошибкой". Из-за этого компания не успевает собрать необходимое количество электрокаров.

По словам Маска, Tesla нужно больше людей, поскольку полная автоматизация только тормозит рабочий процесс. Компания внедряла много конвейерных лент и систем, но они не успевали перестроиться к выходу новых автомобилей, поскольку их нужно было настраивать заново.

Сейчас компания частично избавилась от сборочных лент, наняв большое количество новых сотрудников.

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Новости технологии, Tesla, Илон Маск, Компания, Роботы, Электрокары.
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