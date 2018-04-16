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Илон Маск рассказал, как компания пострадала из-за роботов
22:24 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости технологии: Полная автоматизация только тормозит рабочий процесс.
Глава Tesla Илон Маск в интервью CBS рассказал, что компания слишком сильно полагалась на автоматизацию производства, а это было "большой ошибкой". Из-за этого компания не успевает собрать необходимое количество электрокаров.
По словам Маска, Tesla нужно больше людей, поскольку полная автоматизация только тормозит рабочий процесс. Компания внедряла много конвейерных лент и систем, но они не успевали перестроиться к выходу новых автомобилей, поскольку их нужно было настраивать заново.
Сейчас компания частично избавилась от сборочных лент, наняв большое количество новых сотрудников.
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