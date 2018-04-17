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Huawei рассекретила все характеристики флагманского смартфона Honor 10

Honor 10
14:59 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA опубликовали характеристики смартфона Huawei Honor 10.

Huawei зарегистрировала этот телефон в базе TENAA в нескольких вариантах. Недавний отчет показал, что предстоящий флагман Honor 10 будет иметь вырез в верхней области дисплея, как и Huawei P20. Это подтверждается и тем фактом, что Honor 10 получит 5,84” дисплей с разрешением 2280 х 1080 точек. Такое соотношение числа пикселей свидетельствует о наличии выреза.

В TENAA зарегистрированы сразу 4 модификации смартфона, которые отличаются объемом памяти и поддержкой разных частот 4G LTE. Honor 10 модели COL-AL10 будет доступен в версиях с 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ и с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Телефон Honor 10 с номером модели CLO-AL00 будет предлагать 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти. COL-TL10 Honor 10 имеет 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. COL-TL00 имеет внутреннее хранилище на 128 ГБ, а также 4 или 6 ГБ оперативной памяти.

Внутри установлена батарея емкостью 3320 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки. Телефон обладает 24-мегапиксельной + 16-мегапиксельной установкой двойной задней камеры, тогда как спереди имеется 24-мегапиксельная фронтальная камера.

Устройство работает от 8-ядерного процессора, который работает на частоте 2,36 ГГц. Так как это флагманский телефон, предполагается, что он будет оснащен чипсетом Kirin 970, который также установлен на Honor View 10, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Mate 10 и Mate 10 Pro.

Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.1. Поддерживаются две SIM -карты, есть порт USB Type-C и стереодинамики. Судя по всему, ни один из вариантов не оснащен слотом для карт microSD.

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Новости технологии, Honor 10, Huawei, Гаджет, Смартфон, Устройство, Флагман, Характеристики.
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