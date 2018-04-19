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Официально представлен смартфон Huawei Honor 10

Huawei Honor 10
17:27 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Новинка получила безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X.

Компания Huawei на мероприятии в Китае 19 апреля представила свой новый флагман линейки Honor. Смартфон Honor 10 получил безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X.

Модель в основном повторяет черты ранее представленной линейк Huawei P20, но отличается более яркими цветовыми вариантами оформления корпуса и наличием стандартного 3,5 мм аудио разъема. Представлены цвета Mirage Purple, Mirage Blue, Black и Grey.

Huawei Honor 10 получил экран 5,84 дюйма формата 19:9 (2280 x 1080 пикселей с пиксельной плотностью 432 PPI). Сканер отпечатка пальца расположился под экраном в аппаратной кнопке.

Honor 10 оснащается 5,84-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей) с соотношением сторон 19:9. Предусмотрены функции на базе искусственного интеллекта и разблокировка с распознованием пользователя по лицу.

Процессор - это тот же чип Kirin 970, с поддержкой искусственного интеллекта, который был установлен в моделях Huawei Mate 10 Pro, P20 и View 10. Что касается камер, то аппарат получил 24-мегапиксельный датчик спереди для селфи, а задняя панель телефона получила 16-мегапиксельную и 24-мегапиксельную двойную камеру с объективами f/1,6.

Смартфон Honor 10 поступит в продажу 27 апреля в Китае по цене 2599 юаней ($414) для модели с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти или 2999 юаней ($ 478) для 128 ГБ флеш-памяти. Цены и доступность для Индии, Европы, США и других регионов пока не объявлены.

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Новости технологии, Huawei, Huawei Honor 10, Новые смартфоны 2018, Смартфоны, Телефоны.
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