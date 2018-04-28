Компания Apple прекращает производство роутеров

Компания Apple объявила о прекращении производства беспроводных WiFi-роутеров AirPort, AirPort Extreme и Time Capsule. Apple продолжит выпускать обновления для устранения ошибок и поддержки безопасности для уже проданных устройств, распродаст уже изготовленные, но не будет производить новые.

Впервые о выходе Apple из бизнеса WiFi-роутеров стало известно осенью 2016 года. Причинами, побудившими компанию прекратить производство, могли стать низкий спрос на эти гаджеты и высокий уровень распространенности WiFi-сетей.

В Apple отметили, что в будущем компания может вернуться к производству роутеров, если найдет новые пути развития этой технологии.