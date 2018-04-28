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Компания Apple прекращает производство роутеров
10:46 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Фото: zefirka.net
Новости технологии: В будущем компания может вернуться к производству роутеров, если найдет новые пути развития этой технологии.
Компания Apple объявила о прекращении производства беспроводных WiFi-роутеров AirPort, AirPort Extreme и Time Capsule. Apple продолжит выпускать обновления для устранения ошибок и поддержки безопасности для уже проданных устройств, распродаст уже изготовленные, но не будет производить новые.
Впервые о выходе Apple из бизнеса WiFi-роутеров стало известно осенью 2016 года. Причинами, побудившими компанию прекратить производство, могли стать низкий спрос на эти гаджеты и высокий уровень распространенности WiFi-сетей.
В Apple отметили, что в будущем компания может вернуться к производству роутеров, если найдет новые пути развития этой технологии.
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