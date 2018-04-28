Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Представлен умный холодильник от Xiaomi

Xiaomi
22:48 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Компания Xiaomi не прекращает удивлять "умными" новинками. Так, недавно был представлен холодильник VioMi iLive.

Специальная система распределения потока холодного воздуха (3D Cooling System) обеспечивает равномерное и качественное охлаждение продуктов. Например, фрукты и овощи не покроются льдом, поэтому дольше сохранят свежесть и вкус.

Кстати, эта технология не только поддерживает стабильную температуру внутри VioMi iLive, но и устраняет неприятные запахи. Также холодильник имеет компактную УФ-лампу, которая обрабатывает продукты внутри холодильника, уничтожая вредные бактерии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, VioMi iLive, Xiaomi, Компания, Умный холодильник, Холодильник.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Сооснователь Google рассказал об опасностях искусственного интеллекта Разработали смарт-часы с проектором (Видео) В Сети появилось изображение нового флагманского смартфона LG

Последние новости

Пустовой претендует на звание MVP чемпионата Испании Смех до слез: парень, который уснул на работе, стал мемом Плишкова в Штутгарте оформила 10-й титул в карьере
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
04 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
05 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
Новости сегодня
18:31 Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
18:27 Зидан: Бэйл и Бензема остаются в "Реале"
18:21 Смешные и прикольные картинки с подписями для веселого настроения
18:19 Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"
18:11 Xiaomi презентовала бесшумную клавиатуру
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0