https://telegraf.com.ua/files/2018/04/Viomi-refrigerator-featured-1-688x405-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4035576-predstavlen-umnyiy-holodilnik-ot-xiaomi.html
Представлен умный холодильник от Xiaomi
Новости технологии: Компания Xiaomi не прекращает удивлять "умными" новинками. Так, недавно был представлен холодильник VioMi iLive.
Специальная система распределения потока холодного воздуха (3D Cooling System) обеспечивает равномерное и качественное охлаждение продуктов. Например, фрукты и овощи не покроются льдом, поэтому дольше сохранят свежесть и вкус.
Кстати, эта технология не только поддерживает стабильную температуру внутри VioMi iLive, но и устраняет неприятные запахи. Также холодильник имеет компактную УФ-лампу, которая обрабатывает продукты внутри холодильника, уничтожая вредные бактерии.
Telegraf.com.ua