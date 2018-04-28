Представлен умный холодильник от Xiaomi

Специальная система распределения потока холодного воздуха (3D Cooling System) обеспечивает равномерное и качественное охлаждение продуктов. Например, фрукты и овощи не покроются льдом, поэтому дольше сохранят свежесть и вкус.

Кстати, эта технология не только поддерживает стабильную температуру внутри VioMi iLive, но и устраняет неприятные запахи. Также холодильник имеет компактную УФ-лампу, которая обрабатывает продукты внутри холодильника, уничтожая вредные бактерии.