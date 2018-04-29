Мессенджер Telegram возобновил работу после масштабного сбоя. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Как сообщалось ранее, утром 29 апреля основатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что пользователи мессенджера в Европе могут столкнуться с проблемами. Он пояснил вероятность сбоев массовым перегревом в одном из кластеров серверов Telegram.

Со ссылкой на данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, по состоянию на 3:40 по киевскому времени больше всего сбоев в работе Telegram было зафиксировано в Великобритании, Германии, Нидерландах, Италии и в Украине в районе Киева.

В России, где власть пытается блокировать мессенджер Дурова, массовые проблемы были только в районе Москвы и Санкт-Петербурга.