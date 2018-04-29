Xiaomi презентовала бесшумную клавиатуру

Клавиатура отличается бесшумной работой. Устройство имеет 87-клавишный дизайн, символы нанесены методом анодирования пескоструйной обработки.

Клавиатура оснащена специально разработанной структурой, которая поглощает основную часть шума от нажатия клавиш. Именно поэтому клавиатура имеет название Silent Edition (бесшумный выпуск). Кнопки изготовлены из комбинации материалов PC + ABS.

Клавиатура подходит для работы с компьютерами на базе Windows и MacOS. Новинка уже доступна в магазине Mi Mall по цене около 94 долларов (2400 гривен). Клавиатура доступна в черном и белом цветовых вариантах.