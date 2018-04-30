Blue Origin успешно испытала суборбитальный корабль

Американская компания Blue Origin провела испытание своего суборбитального корабля New Shepard. Запуск был произведен с пусковой площадки в штате Техас.

Highlights from today’s mission. Don’t miss the Nerf ball doing a few backflips in zero gravity. #GradatimFerociter @BlueOrigin pic.twitter.com/YxlJRt0MXc — Jeff Bezos (@JeffBezos) 30 апреля 2018 г.

Корабль New Shepard поднялся на расчетную высоту в 100 км. После чего отделившаяся от носителя капсула для экипажа спустилась на землю на парашютах и приземлилась через 10 мин. 13 сек. полета. Перед этим ракета совершила управляемую двигателями вертикальную посадку.

На борту корабля находилось экспериментальное оборудование, в частности, разработанный NASA монитор SFEM-2 для измерения содержания углекислого газа и других показателей внутри капсулы во время полета. Blue Origin разработала New Shepard для суборбитальных космических полетов по баллистической траектории. Испытания этого коробля проводились с ноября 2015 по октябрь 2016 года. Это испытание - восьмое по счету.