Blue Origin успешно испытала суборбитальный корабль

Американская компания Blue Origin провела испытание своего суборбитального корабля New Shepard. Запуск был произведен с пусковой площадки в штате Техас.

Highlights from today’s mission. Don’t miss the Nerf ball doing a few backflips in zero gravity. #GradatimFerociter @BlueOrigin pic.twitter.com/YxlJRt0MXc

— Jeff Bezos (@JeffBezos) 30 апреля 2018 г.