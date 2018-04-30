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В Сети опубликовали первый тизер Xiaomi Mi Band 3

Xiaomi Mi Band 2
21:00 Пн, 30 Апрель 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Компания Xiaomi выпустила первый официальный тизер для будущего фитнес-трекера Mi Band 3.

На нем видны очертания устройства и надпись "Можете ли вы догадаться, что это такое?". Стоит отметить, что браслет выглядит точно так же, как устройство, которое ранее "засветил" председатель Xiaomi Лей Цзюнь на презентации смартфона Black Shark.

Ожидается, что новый девайс оснастят сенсорным дисплеем (без кнопки, во второй модели). Также он получит поддержку Bluetooth 4.2 LE, GPS, управление жестами, защиту по стандарту IP68. Он будет иметь хороший уровень автономности, набор функций для контроля здоровья и фитнеса, а также несколько цветов корпуса.

Дату анонса Xiaomi Mi Band 3 пока не называют, но похоже, что он должен состояться уже очень скоро.

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Все по теме:

Новости технологии, Twitter, Xiaomi, Xiaomi Mi Band 3, Тизер, Фитнес-трекер.
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