В Сети опубликовали первый тизер Xiaomi Mi Band 3

На нем видны очертания устройства и надпись "Можете ли вы догадаться, что это такое?". Стоит отметить, что браслет выглядит точно так же, как устройство, которое ранее "засветил" председатель Xiaomi Лей Цзюнь на презентации смартфона Black Shark.

Ожидается, что новый девайс оснастят сенсорным дисплеем (без кнопки, во второй модели). Также он получит поддержку Bluetooth 4.2 LE, GPS, управление жестами, защиту по стандарту IP68. Он будет иметь хороший уровень автономности, набор функций для контроля здоровья и фитнеса, а также несколько цветов корпуса.

29 апреля 2018 г.