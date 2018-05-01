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Xiaomi Mi Band 3 получит интересную функцию

Xiaomi
12:42 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: О новом Xiaomi Mi Band 3 больше слухов, чем официальной информации.

Недавно компания выпустила тизерное фото новинки. А сегодня авторитетный источник подтвердил информацию про уникальную функцию нового браслета от Xiaomi.

Так, в фитнес-трекер будет встроенная функция NFC, что позволяет проводить бесконтактную оплату в случаях, если такого компонента нет в смартфоне. По прогнозам, гаджет будет поддерживать три платежных системы – Mi Pay, AliPay и Google Pay.

Также источник сообщил, что новинка получит OLED-экран с поддержкой сенсорного управления. Корпус Xiaomi Mi Band 3 не будет иметь защиты от воды по стандарту IP68, зато гаджет оснастят защитой IP67, который имеют предыдущие Mi Band. Источник сообщает, что анонс Xiaomi Mi Band 3 состоится уже в мае.

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Новости технологии, Xiaomi, Xiaomi Mi Band 3, Гаджет, Смартфон, Устройство, Функция.
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