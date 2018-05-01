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В Сети появились новые подробности об iPhone 2018

iPhone
22:28 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: В iPhone 2018 года не будет комплектного аудиопереходника.

Два года назад Apple отказалась от классического 3.5-миллиметрового аудиопорта «джек». А чтобы столь кардинальное изменение не вызывало у пользователей ненависти, в комплекте с новеньким айфоном был аккуратно уложен переходник Lightning — Audio Jack.

Но в этом году все может быть иначе. По данным аналитика Марка Московица из Barclays, Apple может отказаться от подобной комплектации. В модельной линейке айфонов 2018 года выпуска покупатели могут попросту не обнаружить ставший уже привычным переходник.

Такие планы Apple аргументирует высокой ценой iPhone X и желанием максимально снизить себестоимость будущих моделей. А если вы захотите все-таки подключить любимые проводные наушники, приготовьте девять долларов.

По мнению аналитика, смартфоны Apple сейчас стоят недешево, что отражается на спросе, а, как результат, и на стоимости ценных бумаг компании.

Уже несколько утечек указывают на появление «бюджетного» айфона с LCD-матрицей. Именно он поспособствует повышению продаж смартфонов американской компании. Но, как уверены аналитики, лишь временно. Спрос нынче не тот.

Вчера Apple отказалась от аудиопорта. Завтра планирует продавать смартфоны без переходника. Послезавтра появится iPhone в комплектации, которая не предусматривает наличия самого смартфона. И все это ради снижения цены.

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Новости технологии, iPhone, iPhone 2018.
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