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Twitter предложил пользователям сменить пароли

Twitter
01:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости технологии: Twitter посоветовал пользователям сменить пароли из-за обнаружения ошибки в системе их хранения.

Компания Twitter предложила своим пользователям сменить пароль для входа в систему из-за обнаруженной ошибки в системе хранения паролей.

"Когда вы устанавливаете пароль для своего Twitter-аккаунта, мы используем технологию, которая маскирует его так, чтобы никто в компании не мог его увидеть. Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале. Мы исправили ошибку, нет никаких признаков проникновения или неправомерного использования (паролей) кем-либо", - говорится в сообщении компании.

"В качестве меры предосторожности подумайте об изменении пароля на всех сервисах, где вы использовали этот пароль", - отмечается в сообщении.

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Все по теме:

Новости технологии, Twitter, Пароли, Система хранения паролей, Социальная сеть.
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