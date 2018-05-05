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Новости: Уникальные кадры испытаний портативного ядерного реактора Kilopower (Видео)
Уникальные кадры испытаний портативного ядерного реактора Kilopower (Видео)
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Уникальные кадры испытаний портативного ядерного реактора Kilopower (Видео)

Портативный ядерный реактор
01:05 Сегодня Телеграф
dailytechinfo.org
Фото: Твиттер

Новости технологии: Обладание достаточным количеством энергии является одним из главных условий для успешного совершения дальних космических полетов.

Экспедиция на Марс, к примеру, будет нуждаться в гораздо большем количестве топлива, чем сможет поднять в космос даже самая мощная ракета, поэтому некоторое количество этого топлива должно быть произведено прямо на Марсе из местных ресурсов, на что потребуется большое количество энергии. Решением энергетической проблемы в космосе является компактный мобильный ядерный реактор Kilopower, разрабатываемый совместными усилиями специалистов НАСА, Национальной лаборатории в Лос-Аламосе и других организаций. Ранее в этом году были проведены предварительные испытания реактора Kilopower, а в течение марта этого года реактор успешно прошел первые испытания, во время которых он работал на своей максимальной мощности.

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Малые ядерные реакторы серии Kilopower пока еще не способны обеспечить производство достаточного количества энергии, но их большие, 10-кВт варианты, работая в составе группы из четырех-пяти реакторов, могут обеспечить энергией обитаемую марсианскую базу даже в темное время марсианских суток или во время песчаных бурь, перекрывающих доступ лучей солнечного света.

В марте этого года исследовательская группа провела испытания, во время которых реактор Kilopower работал на полной мощности в течение 20 часов. Задействованный в испытаниях реактор еще не предназначен для запуска в космос, тем не менее, его испытания проводились в условиях, которые максимально близко приближены к реальным условиям в космосе.

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Несмотря на чрезвычайные условия испытаний, реактору Kilopower удалось удивить своих создателей. Количество выработанной им тепловой энергии превысило ожидаемый уровень, при этом, и сам реактор, и поток отдаваемой им энергии находились в стабильном состоянии. Это указывает на то, что реактор способен пережить и даже некоторые чрезвычайные ситуации, такие, как внезапное отключение его системы охлаждения. Согласно расчетам, температура ядра реактора в этом случае должна повыситься максимум на 15 градусов, что не повлечет за собой никаких последствий.

Успешные испытания реактора Kilopower показали, что технологии, лежащие в его основе, уже готовы для их использования в космических полетах. Это, в свою очередь, позволяет руководству НАСА начать планировать первый испытательный запуск такого реактора в космос, но пока еще очень рано говорить о каких-либо сроках осуществления данного мероприятия. Известно лишь, что за следующие 18 месяцев исследователи должны разработать, изготовить и испытать новые средства и системы автоматического управления работой реакторов серии Kilopower разной мощности.

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Новости технологии, Kilopower, Наука, Портативный ядерный реактор, Технологии, Физика.
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