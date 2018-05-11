https://telegraf.com.ua/files/2018/05/original3-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4056431-smi-xiaomi-udivit-polzovateley-novyim-zagadochnyim-smartfonom.html
СМИ: Xiaomi удивит пользователей новым загадочным смартфоном
Новости технологии: Во время презентации 23 мая китайская компания Xiaomi представит сразу два новых смартфона.
Кроме анонсированного Xiaomi Mi 7, китайцы представят модель следующего поколения – 8th Anniversary Edition.
По данным источников, новый смартфон 8th Anniversary Edition действительно удивит пользователей, ведь он будет иметь 3D-функцию распознавания лица. То есть он станет первым Android-телефоном, который будет поддерживать функцию 3D-распознавания лица, как в iPhone X.
По слухам, 8th Anniversary Edition тоже будет иметь вырез на дисплее. Он будет работать на процессоре Snapdragon 845 с 8 ГБ оперативной памяти.
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