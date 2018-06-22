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Инженеры Festo показали плавающего робота необычной конструкции (Видео)

BionicFinWave
01:38 Сегодня Телеграф
www.dailytechinfo.org
Фото: Скриншот

Новости технологии: BionicFinWave - новый плавающий робот от компании Festo.

Механическое воплощение структуры сложной мускулатуры, которая позволяет рыбам изгибать свои тела и шевелить плавниками, является достаточно сложной инженерной задачей. Но существует масса морских существ, которые используют отличные от рыб принципы движения, и специалисты известной робототехнической компании Festo сочли, что двигательную систему, основанную на длинных колеблющихся плавниках, скопировать достаточно просто. И в результате этого на свет появился робот под названием BionicFinWave, который чем-то похож на существо, плававшее в земных морях и океанах в очень далеком прошлом.

Робот BionicFinWave является далеко не первым роботом, использующим подобный принцип движения. Однако, от всех предшественников робот BionicFinWave отличается простотой своей конструкции. Он имеет цельные плавники, изготовленные из мягкого силиконового пластика, а приводится в действие робот только двумя сервоприводами. Несмотря на простоту конструкции, робот BionicFinWave чувствует себя под водой достаточно уверенно, он может двигаться практически в любом направлении в трехмерном пространстве, т.е. менять глубину, изгибая свое тело, двигаться взад и вперед, совершать повороты и другие маневры.

Более того, робот BionicFinWave является полностью автономным, он плавает под водой, не будучи ни к чему привязан никакими кабелями или шнурами. У него "на борту" имеются аккумуляторные батареи, которые приводят в действие не только серводвигатели, но и управляющий микроконтроллер, плюс систему подводной радиосвязи.

Роботу BionicFinWave, как и всем другим подобным творениям компании Festo, не суждено превратиться в практическую вещь. Однако, другие робототехнические компании, взяв за основу эту идею, могут разработать собственных плавающих роботов, которые могут использоваться для мониторинга состояния подводной среды, передавая наверх данные о температуре, давлении, содержании кислорода и т.п.

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Новости технологии, BionicFinWave, Festo, Плавающий робот, Робот.
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