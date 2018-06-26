Меньше чем у IBM: Создан самый маленький компьютер в мире

Наверное, наивно было бы надеяться, что пальма первенства в миниатюризации, которую удерживала компания IBM, не переместится к новому обладателю спустя какое-то время. Недавно этим новым обладателем стал Мичиганский университет, специалисты которого изготовили компьютер, объем которого равен 0.04 кубического миллиметра, почти в десять раз меньше предыдущего компьютера-рекордсмена компании IBM. Новый компьютер настолько мал, что размещенное рядом с ним рисовое зернышко кажется просто огромным, кроме этого, этот компьютер настолько эффективен, что для его работы достаточно лишь освещение его поверхности светом светодиода.

Ограничения, накладываемые малыми размерами компьютера, заставили его разработчиков проявить творческий подход. Вместо диодов в некоторых цепях были использованы так называемые управляемые конденсаторы, и исследователям пришлось принять ряд мер, направленных на борьбу с шумами, возникающими при работе устройства, использующего очень малое количество энергии. Среднее потребление энергии этим компьютером равно 16 наноВаттам.

Сейчас этот компьютер способен выполнять лишь одну задачу - измерять температуру. За это отвечает отдельный блок этого компьютера, который преобразовывает температуру в последовательность электрических импульсов, при этом, само значение температуры представлено в виде длительности паузы между двумя соседними импульсами. Эта длительность измеряется микропроцессором на ядре ARM Cortex-M0+ и передается на внешнее устройство. Точность измерения температуры достаточно высока и составляет 0.1 градуса.

Столь крошечный измеритель температуры создавался для того, чтобы провести измерения внутри отдельных групп клеток тела человека. Ученые-медики подозревают, что ткани опухолей немного более горячи, нежели здоровые ткани, но проверить это предположение на практике не представлялось возможным до последнего времени. Помимо этого, новый микрокомпьютер может быть использован для диагностики заболеваний глаз, различных биохимических процессов и т.п.

Отсутствие собственного источника энергии приводит к тому, что крошечный компьютер теряет все данные и перестает работать при прекращении подачи энергии извне. Однако, сам факт создания такого компьютера является демонстрацией того, что практически невидимые устройства могут обладать достаточно серьезной вычислительной мощностью и они, без сомнения, станут самым обыденным делом в не таком уж и далеком будущем.