Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 26.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман предложил Европе новый способ поставки газа
Гройсман предложил Европе новый способ поставки газа
Новости: Денисовой отказали во встрече осужденным в РФ украинским журналистом с Сущенко
Денисовой отказали во встрече с Сущенко
Новости: Нигерия - Аргентина: онлайн-трансляция матча
Нигерия - Аргентина: онлайн-трансляция матча
Новости: Землю накроет длительная магнитная буря
Землю накроет длительная магнитная буря
X

Xiaomi выпустила новую стиральную машинку интересной формы

MiniJ
19:40 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Устройство получило необычную каплевидную форму и строгий белый цвет.

Китайская компания Xiaomi представила на краудфандинговой площадке (место для совместного финансирования) компактную мини-стиральную машинку MiniJ.

Стоимость компактной "стиралки" составляет около 430 долларов (11 200 гривен).

Техника имеет необычную каплевидную форму и ее можно крепить к стене: все коммуникации можно спрятать внутри или провести вдоль стены.

Xiaomi MiniJ имеет 8 различных режимов, в том числе и стирки при 95 градусах (почти то же самое, что и вываривание). При этом процессе можно убить до 99,99% различных бактерий и вредных микроорганизмов.

Устройство оснащено двигателем с изменяемым частотным режимом DD. Так, двигатель работает с меньшей мощностью и с низким уровнем шума при работе. Однако, это не уменьшает эффективность стирки.

Кроме того, в стиральную машину встроен сенсорный дисплей с несложным управлением.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, MiniJ, Xiaomi, Xiaomi MiniJ, Мини стиральная машинка, Стиральная машинка.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Меньше чем у IBM: Создан самый маленький компьютер в мире В Сеть слили снимки нового смартфона от Apple Xiaomi официально представила смартфон с вырезом в экране

Последние новости

Cardi B тайно вышла замуж Успешные люди, которые добились чудесного преображения (Фото) ФИФА оштрафовала сборную Германии на €4,3 тыс.
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
02 Герман назвала мотивы Януковича приостановить Соглашение Украина-ЕС
03 Российский боксер похвалил Ломаченко
04 В Госдуму РФ внесли законопроект о миграционной амнистии для граждан Украины
05 ЧМ-2018: расписание матчей 26 июня
Новости сегодня
20:37 В киновселенной Marvel появятся ЛГБТ-герои
20:26 В Нидерландах запретили носить паранджу
20:25 Шевченко поздравил Мальдини с 50-летием
20:23 Белокурые красотки, которые умеют быстро покорять мужчин (Фото)
20:20 Признаки депрессии, которые имеют физический характер
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Юг Украины страдает от засухи: что будет с урожаем
Юг Украины страдает от засухи: что будет с урожаем
Новости: Корь в Украине: с начала года умерло двенадцать человек
Корь в Украине: с начала года умерло двенадцать человек
Новости: В Британии закон о Brexit вступил в силу
В Британии закон о Brexit вступил в силу
Новости: Оля Полякова создала страницу для своих ног в Instagram
Оля Полякова создала страницу для своих ног в Instagram
Добавить комментарий
0