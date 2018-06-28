https://telegraf.com.ua/files/2018/06/2a2d533995784be9b392f7b1fb17ca89-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4181326-ekspertyi-raskryili-dopolnitelnyie-svoystva-novogo-brasleta-xiaomi-mi-band-3.html
Эксперты раскрыли дополнительные свойства нового браслета Xiaomi Mi Band 3
Новости технологии: Новый фитнес-трекер от компании Xiaomi – Mi Band 3 – наконец поступил в продажу в Украине.
Как известно, этот фитнес-браслет имеет большой сенсорный OLED-дисплей с диагональю 0,78 дюйма и разрешением 128х80 точек. На экран можно вывести время, погоду читать сообщения из соцсетей и тому подобное.
Кстати, он получил защиту от воды и пыли, что позволяет погружаться под воду на 50 метров. Также Mi Band 3 получил возможность отклонять звонки длинным нажатием на специальное углубление.
А вот чип NFC (возможность рассчитываться с помощью браслета) эта модель еще не имеет. Модели с чипом поступят в продажу в сентябре.
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