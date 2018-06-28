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Эксперты раскрыли дополнительные свойства нового браслета Xiaomi Mi Band 3

Компания Xiaomi
22:43 Чт, 28 Июнь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Новый фитнес-трекер от компании Xiaomi – Mi Band 3 – наконец поступил в продажу в Украине.

Как известно, этот фитнес-браслет имеет большой сенсорный OLED-дисплей с диагональю 0,78 дюйма и разрешением 128х80 точек. На экран можно вывести время, погоду читать сообщения из соцсетей и тому подобное.

Кстати, он получил защиту от воды и пыли, что позволяет погружаться под воду на 50 метров. Также Mi Band 3 получил возможность отклонять звонки длинным нажатием на специальное углубление.

А вот чип NFC (возможность рассчитываться с помощью браслета) эта модель еще не имеет. Модели с чипом поступят в продажу в сентябре.

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Новости технологии, Xiaomi, Браслет, Новинка, свойствва, Технологии, Фитнес.
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