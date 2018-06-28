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Xiaomi раскрыли название нового брендового смартфона
Новости технологии: Китайская корпорация Xiaomi готовит смартфон, который появится на рынке уже под новым брендом – POCOPHONE.
Два бренда Xiaomi, Mi и Redmi, уже хорошо известны украинским пользователям. При этом первый телефон под брендом POCOPHONE уже прошел сертификацию. Известно, что телефон с номером модели M1805E10A был сертифицирован NCC Тайваня на прошлой неделе. Однако, характеристики новинки пока неизвестны.
Xiaomi подала заявку в ЕС на товарный знак POCOPHONE еще в конце мая. Поэтому вероятно, новый смартфон появится и в Европе.
Telegraf.com.ua