Xiaomi раскрыли название нового брендового смартфона

Два бренда Xiaomi, Mi и Redmi, уже хорошо известны украинским пользователям. При этом первый телефон под брендом POCOPHONE уже прошел сертификацию. Известно, что телефон с номером модели M1805E10A был сертифицирован NCC Тайваня на прошлой неделе. Однако, характеристики новинки пока неизвестны.

Xiaomi подала заявку в ЕС на товарный знак POCOPHONE еще в конце мая. Поэтому вероятно, новый смартфон появится и в Европе.