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Xiaomi раскрыли название нового брендового смартфона

Xiaomi
22:04 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Китайская корпорация Xiaomi готовит смартфон, который появится на рынке уже под новым брендом – POCOPHONE.

Два бренда Xiaomi, Mi и Redmi, уже хорошо известны украинским пользователям. При этом первый телефон под брендом POCOPHONE уже прошел сертификацию. Известно, что телефон с номером модели M1805E10A был сертифицирован NCC Тайваня на прошлой неделе. Однако, характеристики новинки пока неизвестны.

Xiaomi подала заявку в ЕС на товарный знак POCOPHONE еще в конце мая. Поэтому вероятно, новый смартфон появится и в Европе.

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Новости технологии, Xiaomi, Бренд, Новинка, Сертификация, Смартфон, Технологии.
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