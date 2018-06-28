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Xiaomi выпустила смартфон с изображением персонажа Мику Хацунэ

Смотрите фото (3)
Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Special Edition
22:16 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: 28 июня компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Special Edition. Новинку выпустили в лимитированном тираже (5 тысяч штук).

Интересно, что смартфтон можно приобрести в интересной подарочной коробке.

Подарочная коробка имеет бирюзовый цвет с изображением персонажа Мику Хацунэ на задней части и металлической табличкой с именем, мягким пластиковым чехлом и специально разработанным повербанком 10 000 мАч. Интересно, что каждая модель имеет уникальный номер.

Эта модель имеет 5,99-дюймовый ЖК-экран IPS с разрешением Full HD + (2160 x 1080 пикселей) и с соотношением сторон 18:9. На задней панели размещена двойная вертикальная камера, которая состоит из основного датчика Sony IMX476 на 12 МП и дополнительного датчика Sony IMX376 на 20 МП. Селфи-камера имеет 20 МП.

Смартфон работает на чипсете Snapdragon 660. Операционная система – Android 8.1 Oreo совместно с MIUI 9. Mi 6X Hatsune Miku доступен только в варианте с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Mi 6X Hatsune Miku стоит 2099 юаней – это 317 долларов или 8400 гривен. Смартфон поступит в продажу 3 июля.

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Новости технологии, Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Special Edition, Гаджет, Мику Хацунэ, Модель, Новинка, Персонаж Мику Хацунэ, Смартфон, Техно, Устройство.
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