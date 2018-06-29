Необычная защита для смартфонов от инженера Филиппа Френзеля

Изобретение инженера Филиппа Френзеля представляет собой своеобразную "подушку безопасности" для мобильных устройств. Как только сенсоры определяют, что гаджет находится в свободном падении, по углам чехла в обе стороны выдвигаются специальные гибкие ножки, которые отпружинивают смартфон от любой твердой поверхности.

При этом до срабатывания защиты внешний вид чехла ничем не выдает его уникальности. Стоит отметить, что устройство будет многоразовым, ведь после срабатывания пользователь сможет сложить упругие ножки в исходное положение.

Некоторые нюансы работы новинки пока остаются под вопросом. Например, неясно, что будет, если устройство упадет в дамской сумочке, и предусмотрена ли защита от срабатывания в кармане. В теории, для предотвращения таких ситуаций может быть использован датчик приближения, но результаты такого тестирования пока не были опубликованы.

Представители немецкого Общества Мехатроники отметили изобретение и присудили ему высшую награду. Инженер уже отправил заявку на патент "умного чехла" и планирует начать сбор средств на его производство на Kickstarter.