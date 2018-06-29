https://telegraf.com.ua/files/2018/06/Bez-nazvaniya19-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4186896-zaoblachnaya-tsena-novogo-smartfona-ot-kompanii-asus.html
Заоблачная цена нового смартфона от компании Asus
Новости технологии: На сайте американского представительства Asus появился новый флагманский смартфон Zenfone 5Z.
Цена этого смартфона просто безумно высока – 1999 долларов (52 000 гривен). Это действительно хорошая модель. Безрамочный смартфон с 6,2-дюймовым IPS-дисплеем. Работает устройство на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845.
Однако, даже за такую версию цена очевидно слишком высока.
В Украине этот флагман еще не поступил в продажу. Однако, пока торговые сети ожидают поставки уже обнародовали цену – 19 999 гривен. Как видим это более чем вдвое дешевле чем в США. Поэтому можно предположить, что на американском сайте просто произошла ошибка.
Telegraf.com.ua