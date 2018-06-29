Заоблачная цена нового смартфона от компании Asus

Цена этого смартфона просто безумно высока – 1999 долларов (52 000 гривен). Это действительно хорошая модель. Безрамочный смартфон с 6,2-дюймовым IPS-дисплеем. Работает устройство на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845.

Однако, даже за такую версию цена очевидно слишком высока.

В Украине этот флагман еще не поступил в продажу. Однако, пока торговые сети ожидают поставки уже обнародовали цену – 19 999 гривен. Как видим это более чем вдвое дешевле чем в США. Поэтому можно предположить, что на американском сайте просто произошла ошибка.