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Заоблачная цена нового смартфона от компании Asus

Смартфон Zenfone 5Z
22:43 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: На сайте американского представительства Asus появился новый флагманский смартфон Zenfone 5Z.

Цена этого смартфона просто безумно высока – 1999 долларов (52 000 гривен). Это действительно хорошая модель. Безрамочный смартфон с 6,2-дюймовым IPS-дисплеем. Работает устройство на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845.

Однако, даже за такую версию цена очевидно слишком высока.

В Украине этот флагман еще не поступил в продажу. Однако, пока торговые сети ожидают поставки уже обнародовали цену – 19 999 гривен. Как видим это более чем вдвое дешевле чем в США. Поэтому можно предположить, что на американском сайте просто произошла ошибка.

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Новости технологии, Asus, Zenfone 5Z, Модель, Новинка, Смартфон, Цена.
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