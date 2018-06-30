Huawei готовит к выпуску смартфон с самым большим экраном

Так, в отчете за прошлый месяц была указана информация о заказе массивных панелей Super AMOLED размером 6,9 дюйма от Samsung Display.

Поэтому южнокорейская компания должна поставлять OLED-экраны до конца третьего квартала. Сначала появилось предположение, что такой большой размер будет иметь Mate 20 Pro, который презентуют в октябре.

Однако, в сети появился снимок, на котором видно, что огромный, 6,9-дюймовый экран получит будущий смартфон под брендом Honor - Ravel.

На прошлой неделе президент Honor Джордж Чжао также оговорился, что имеет новое устройство Honor с огромным дисплеем.