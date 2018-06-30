https://telegraf.com.ua/files/2018/06/Honor-V9-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4190454-huawei-gotovit-k-vyipusku-smartfon-s-samyim-bolshim-ekranom.html
Huawei готовит к выпуску смартфон с самым большим экраном
Новости технологии: Компания Huawei планирует выпустить очень большой смартфон.
Так, в отчете за прошлый месяц была указана информация о заказе массивных панелей Super AMOLED размером 6,9 дюйма от Samsung Display.
Поэтому южнокорейская компания должна поставлять OLED-экраны до конца третьего квартала. Сначала появилось предположение, что такой большой размер будет иметь Mate 20 Pro, который презентуют в октябре.
Однако, в сети появился снимок, на котором видно, что огромный, 6,9-дюймовый экран получит будущий смартфон под брендом Honor - Ravel.
На прошлой неделе президент Honor Джордж Чжао также оговорился, что имеет новое устройство Honor с огромным дисплеем.
Telegraf.com.ua