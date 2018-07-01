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Появилось видео с новыми моделями iPhone

iPhone
12:23 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Презентация новых моделей iPhone пройдет осенью.

Аналитики и различные источники обещают, что в этом году компания покажет сразу три новых iPhone. Среди них ожидаются iPhone 9 с диагональю 6,1″, а также IPS-экраном, iPhone XI и 6,5-дюймовый iPhone X Plus.

Теперь эти модели показали на видео. Вернее, их макеты. Сейчас можно более наглядно понять, какими же будут устройства. Разумеется, в кадре для сравнения показали и текущий флагман — iPhone X.

Ожидается, что в этом году Apple сможет снизить стоимость смартфонов. Самая дешевая флагманская версия обойдётся покупателям в $800-900.

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Новости технологии, Apple, iPhone, Видео с новыми iPhone, Новые модели iPhone.
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