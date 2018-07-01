Появилось видео с новыми моделями iPhone

Аналитики и различные источники обещают, что в этом году компания покажет сразу три новых iPhone. Среди них ожидаются iPhone 9 с диагональю 6,1″, а также IPS-экраном, iPhone XI и 6,5-дюймовый iPhone X Plus.

Теперь эти модели показали на видео. Вернее, их макеты. Сейчас можно более наглядно понять, какими же будут устройства. Разумеется, в кадре для сравнения показали и текущий флагман — iPhone X.

Ожидается, что в этом году Apple сможет снизить стоимость смартфонов. Самая дешевая флагманская версия обойдётся покупателям в $800-900.