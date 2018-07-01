https://telegraf.com.ua/files/2018/07/nce8b798b58e0d9370486ee01ae75edc5-eda8aa01d66335253fb3a347eda39e6c-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4192866-poyavilos-video-s-novyimi-modelyami-iphone.html
Появилось видео с новыми моделями iPhone
12:23 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости технологии: Презентация новых моделей iPhone пройдет осенью.
Аналитики и различные источники обещают, что в этом году компания покажет сразу три новых iPhone. Среди них ожидаются iPhone 9 с диагональю 6,1″, а также IPS-экраном, iPhone XI и 6,5-дюймовый iPhone X Plus.
Теперь эти модели показали на видео. Вернее, их макеты. Сейчас можно более наглядно понять, какими же будут устройства. Разумеется, в кадре для сравнения показали и текущий флагман — iPhone X.
Ожидается, что в этом году Apple сможет снизить стоимость смартфонов. Самая дешевая флагманская версия обойдётся покупателям в $800-900.
Telegraf.com.ua