Далеко не каждый смарфтон годится для игр.

Далеко не каждый смарфтон годится для игр. Опытные геймеры знают, что важной является мощность процессора, достаточный объем памяти, а также хорошая система охлаждения. Не лишним будет мощный аккумулятор и хороший экран,и конечно, же аксессуары. Asus ROG Phone. В начале лета компания Asus представила игровой смартфон под названием ROG Phone. Этот устройство оснащено 6-дюймовым AMOLED FHD + экраном с частотой обновления 90 Гц с двумя фронтальными громкоговорителями. ROG работает на процессоре Snapdragon 845. Смартфон получил 8 ГБ оперативной и 128/512 ГБ встроенной памяти. Asus ROG Phone получил мощную батарею емкостью 4 000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Asus HyperCharge. Кстати, инженеры оснастили устройство сразу тремя портами USB-C. Это сделано для того, чтобы заряжать смартфон, при этом продолжая играть игры. Но не это главная фишка смартфона. Модель получила трехмерную систему охлаждения паровой камеры, что должно обезопасить устройство от перегрева даже при активном использовании во время быстрой зарядки Quick Charge 4.0+. Устройство поддерживает технологию GameCool, то есть нагрев происходит в фирменном блоке питания, а не в самом смартфоне. Кроме того, Asus ROG Phone имеет специальные кнопочки для геймеров. В верхней части размещены две виртуальные кнопки с ультразвуковыми сенсорами, которые можно настроить в соответствии с форматом игры: например, газ и тормоз в гонках или стрельбе и бросок гранаты в шутерах. К смартфону можно подключить другие фирменные аксессуары: бампер, джойстик, хаб с двумя USB, USB Type-C и RJ-45, а также беспроводной ресивер для передачи картинки на монитор или ТВ без задержек. Asus ROG поступит в продажу во второй половине этого года. Стоимость в Украине составит 22 500 гривен. При этом полный комплект ASUS ROG Phone с аксессуарами обойдется в 1599 долларов или 42300 гривен.