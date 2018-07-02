В Японии заказали разработку роботов для поиска морских мин

Министерство обороны Японии заказало компании Mitsubishi Heavy Industries разработку и сборку прототипа роботизированного комплекса, который в дальнейшем будет использоваться для поиска морских мин.

В состав нового комплекса войдет робокатер и автономный необитаемый подводный аппарат. Использовать новых роботов планируется начать в 2022 году.

Отмечается, что на данный момент поисками мин занимаются специальные катера и корабли – тральщики. Вместе с тем, их использование сопряжено с риском для здоровья и жизни экипажа. Роботы же позволят избежать подобного риска и ускорят поиск мин.

Согласно предварительному проекту, длина подводного робота составит пять метров, а масса — одну тонну. Этот аппарат будет использоваться для обнаружения морских мин. Подводный робот будет запускаться робокатером. При обнаружении мины подводный робот передаст ее координаты робокатеру и отойдет на безопасное расстояние. После этого робокатер выпустит по мине детонирующий заряд.

Другие подробности о роботизированном комплексе не раскрываются. На его разработку планируется потратить около четырех миллиардов иен (36,1 миллиона долларов). Военные планируют, что новый роботизированный комплекс станет частью бортовых систем перспективного эсминца водоизмещением 3,9 тысячи тонн, спуск которого на воду запланирован на март 2022 года.