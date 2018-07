Microsoft выпустит новый смартфон с двумя экранами

Корпорация Microsoft уже два года работает над "таинственным" гаджетом. При этом под кодовым названием Andromeda устройство замечали в патентах и даже в коде операционной системы Windows 10.

Издание The Verge получило внутренний документ Microsoft, в котором есть описание этого гаджета. Это карманное устройство, которое будет складывается пополам и будет иметь два экрана.

Как говорится в описании, эта разработка повлияет на дальнейшее направление в развитии линейки Surface (серия компьютеров с сенсорными экранами и интерактивных досок) и создаст "новую революционную" категорию устройств и размывает грань между компьютером и смартфоном.

@zacbowden @h0x0d @windowscentral #Surface Andromeda Render according to the latest patents pic.twitter.com/CmbvlfETtU

— David Breyer (@D_Breyer) 18 декабря 2017 г.