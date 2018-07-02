Microsoft выпустит новый смартфон с двумя экранами

Корпорация Microsoft уже два года работает над "таинственным" гаджетом. При этом под кодовым названием Andromeda устройство замечали в патентах и даже в коде операционной системы Windows 10.

Издание The Verge получило внутренний документ Microsoft, в котором есть описание этого гаджета. Это карманное устройство, которое будет складывается пополам и будет иметь два экрана.

Как говорится в описании, эта разработка повлияет на дальнейшее направление в развитии линейки Surface (серия компьютеров с сенсорными экранами и интерактивных досок) и создаст "новую революционную" категорию устройств и размывает грань между компьютером и смартфоном.

"Это новый карманный форм-фактор устройств Surface, который объединяет инновационные аппаратные и программные достижения для создания действительно персонального и универсального средства", – говорится в документе, оказавшемся в распоряжении журналистов.

Что касается дизайна, то новое устройство должно быть неким карманным мобильным гаджетам с двумя экранами, похожим на складной планшет.

В компании планируют выпустить новинку уже в этом году.