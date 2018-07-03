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Появились новые подробности о выпуске смартфона Huawei nova 3
13:02 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Смартфон Huawei nova 3 только неделю назад зарегистрировали в китайском телекоммуникационном агентстве TENAA.

Однако в базе данных ведомства уже появились технические характеристики устройства. Часть слухов о спецификациях смартфона подтвердилась, а также появились новые детали о гаджете.

Внешне Huawei nova 3 будет точной копией nova 3e, также известного как P20 Lite. У него 6,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 2340 х 1080 пикселей и соотношением сторон 19:9 и вырезом под двойную фронтальную камеру с сенсорами на 24 и 2 Мп. На обратной, покрытой глянцем стороне расположатся сканер отпечатков пальцев и двойная камера с модулями на 16 и 24 Мп.

Смартфон построен на базе 8-ядерного процессора с тактовой частотой 2,3 ГГц. Это может быть Kirin 659 или новый Kirin 710. Объем оперативной памяти составит 6 ГБ, а встроенного накопителя – 64 или 128 ГБ в зависимости от версии. За автономность будет отвечать аккумулятор на 3650 миллиампер часов с поддержкой быстрой зарядки Super Charge. Стоит отметить, что презентация Huawei nova 3 состоится уже в этом месяце.

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Новости технологии, Huawei Nova 3, P20 Lite, Камера, Смартфон, Характеристики.
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