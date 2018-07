Аналитики назвали лучшие приложения для iPhone

Аналитики из App Annie составили рейтинг лучших приложений за все время существования сервиса App Store для платформ iOS. Сервис составил отчет за последние 10 лет. За все время в App Store, учитывая массовое удаление приложений в 2016 году, насчитывается 2,2 млн приложений, которые были загружены более 170 млрд раз, что принесло прибыль Apple в $130 млрд.

Рейтинг был разделен на две категории: приложения и игры. Причем обе разделили еще на две категории: приложения с максимальным количеством загрузок и, которые принесли своим разработчикам больше всего денег.

Игры

Оба рейтинга по самым прибыльным и скачиваемым играм заняли такие проекты, как классическими Clash of Clans, Candy Crush Saga и Honor of Kings. А вот Temple Run и Angry Birds заняли место в ТОП-10 самых прибыльных игр, которые возглавляет Clash of Clans, заработавшая за все время более$4 млрд. Самой скачиваемой игрой оказалась Candy Crush Saga – ее загрузили более 280 млн раз.

Приложения

Facebook и Google оказались на вершине пьедестала самых популярных iOS-приложений. В ТОП-10 также попали Snapchat, Skype, WeChat и QQ. Facebook загрузили 700 млн раз в период с июля 2010 по май 2018 года. А вот показатели доходов открывают иную картину – Netflix оказался лидером с доходом за 10 лет в $1 млрд. За ним следуют Spotify, Pandora, Tencent Video, Tinder и другие.