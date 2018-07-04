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Аналитики назвали лучшие приложения для iPhone

Сервис App Stor для платформ iOS
20:41 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Цифровой магазин приложений Apple отмечает 10-летний юбилей.

Аналитики из App Annie составили рейтинг лучших приложений за все время существования сервиса App Store для платформ iOS. Сервис составил отчет за последние 10 лет. За все время в App Store, учитывая массовое удаление приложений в 2016 году, насчитывается 2,2 млн приложений, которые были загружены более 170 млрд раз, что принесло прибыль Apple в $130 млрд.

Рейтинг был разделен на две категории: приложения и игры. Причем обе разделили еще на две категории: приложения с максимальным количеством загрузок и, которые принесли своим разработчикам больше всего денег.

Игры

Оба рейтинга по самым прибыльным и скачиваемым играм заняли такие проекты, как классическими Clash of Clans, Candy Crush Saga и Honor of Kings. А вот Temple Run и Angry Birds заняли место в ТОП-10 самых прибыльных игр, которые возглавляет Clash of Clans, заработавшая за все время более$4 млрд. Самой скачиваемой игрой оказалась Candy Crush Saga – ее загрузили более 280 млн раз.

Приложения

Facebook и Google оказались на вершине пьедестала самых популярных iOS-приложений. В ТОП-10 также попали Snapchat, Skype, WeChat и QQ. Facebook загрузили 700 млн раз в период с июля 2010 по май 2018 года. А вот показатели доходов открывают иную картину – Netflix оказался лидером с доходом за 10 лет в $1 млрд. За ним следуют Spotify, Pandora, Tencent Video, Tinder и другие.

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Новости технологии, App Stor, iPhone, Аналитики, Игры, Приложения, Технологии.
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