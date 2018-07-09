Microsoft снова задерживает выход Surface Phone

Такие данные привела одна из экспертов по Microsoft Мэри Джо Фоли. По ее словам, проект был фактически отложен и даже отменен, так как не было выявлено четкого варианта использования этого устройства. По ее словам, у компании пока нет предпосылок выходить на рынок с мобильным устройством с разделенным экраном.

В свою очередь, журналист Том Уоррен из Verge пишет, что устройство, безусловно, не появится в 2018 году, и что весь проект находится на рассмотрении, так как "нет экосистемы приложений для его поддержки".

Последняя формулировка очень показательна. Судя по всему, вместо того, чтобы выходить на рынок с новой операционной системой, теперь Microsoft может искать варианты выпуска устройства на базе Android в будущем.