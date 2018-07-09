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Microsoft снова задерживает выход Surface Phone

Компания Microsoft
12:50 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Компания Microsoft снова отложила проект гибридного смартфона Surface Phone.

Такие данные привела одна из экспертов по Microsoft Мэри Джо Фоли. По ее словам, проект был фактически отложен и даже отменен, так как не было выявлено четкого варианта использования этого устройства. По ее словам, у компании пока нет предпосылок выходить на рынок с мобильным устройством с разделенным экраном.

В свою очередь, журналист Том Уоррен из Verge пишет, что устройство, безусловно, не появится в 2018 году, и что весь проект находится на рассмотрении, так как "нет экосистемы приложений для его поддержки".

Последняя формулировка очень показательна. Судя по всему, вместо того, чтобы выходить на рынок с новой операционной системой, теперь Microsoft может искать варианты выпуска устройства на базе Android в будущем.

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Новости технологии, Microsoft, Surface Phone, Компания, Мэри Джо Фоли, Новинка, Технологии.
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