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Эксперимент показал, что скорость браузеров Microsoft не такая уж и быстрая

Смотрите фото (4)
Microsoft
08:14 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Правдивость громкого заявления о лидерстве Edge проверили энтузиасты.

После первого запуска Windows 10, в Edge появляется интерактивный график с сообщением, мол, браузер от Microsoft гораздо быстрее Chrome и Firefox. Даже результаты показывает: на 22% и 16% соответственно.

Правдивость этого громкого заявления проверили энтузиасты из Tekrevue. Парни взяли браузерный бенчмарк JetStream 1.1, который измеряет производительность JavaScript.

Первый тест через JetStream 1.1 показал, что Microsoft были правы: Edge опередил соперников, выдав 256 очков, а Chrome, Firefox и Opera получили 205, 218 и 220 очков соответствующе.

В процентном соотношении Edge оказался на 25% быстрее Chrome и на 17% быстрее Firefox, что подтвердило информацию в графиках. Но, как показала практика, Edge выигрывает лишь в этом конкретном тестировании. В других бенчмарках Edge оказался на последних местах.

Бенчмарк Speedometer 2.0 показал, что Chrome и Opera быстрее Edge на 35%, а Firefox быстрее на 22%. При использовании теста на слабом компьютере, Edge оказался медленнее на 40% по сравнению с Chrome и Opera. Результаты теста показали, что Edge опережает конкурентов лишь в определенных JavaScript-сценариях, в обычных сценариях он оказался значительно хуже.

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Новости технологии, Microsoft, Windows 10, Браузеры, Обман, Скорость, Технологии.
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