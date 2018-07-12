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Twitter готов удалить подозрительные аккаунты

Twitter
16:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Twitter удалит десятки миллионов фейковых аккаунтов, с целлю увеличения числа подписчиков.

Социальная сеть Twitter намеревается удалить десятки миллионов подозрительных аккаунтов, которые могли быть созданы для их использования исключительно как фейковых пользователей данной соцсети.

"Мы не хотим побуждать пользователей к покупке фейковых аккаунтов для искусственного увеличения числа подписчиков, поскольку это не является точным критерием чьего-то влияния на платформе или в мире", - сказал один из вице-президентов Twitter Дел Харви.

Как отмечается, многие пользователи Twitter специально увеличивают число своих подписчиков с помощью ботов, чтобы повысить популярность и престиж личного микроблога, которые можно использовать для расширения влияния в онлайн-пространстве, а также с целью рекламы и бизнеса. Много таких автоматически созданных аккаунтов продаются за деньги в том числе небольшими фирмами, специально созданными для этих целей.

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Из-за этого Twitter объявил борьбу фейковым пользователям и уже с четверга намеревается начать масштабную кампанию по их удалению.

Соцсеть не стала называть точное количество аккаунтов, которые подлежат блокированию, однако, по данным газеты, удалены могут быть "десятки миллионов" подозрительных учетных записей, которые используются для увеличения числа подписчиков. Общее количество аккаунтов в сервисе таким образом может уменьшиться приблизительно на 6%, пишет издание.

Издание The Washington Post сообщало на прошлой неделе, что в мае и июне Twitter приостановил функционирование более 70 миллионов аккаунтов.

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Новости технологии, Twitter, Дел Харви, Соцсети, Фейковые аккаунты.
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