Вчера в работе Instagram произошел массовый сбой
Новости технологии: Информацию о сбое 13 июля подтвердили в Twitter.
Об этом сообщил сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключеня популярных интернет-ресурсов.
Большое количество пользователей Instagram по всему миру сообщили вечером 13 июля о проблемах в работе социальной сети.
"Мы в курсе того, что многие пользователи испытывают сложности с доступом к их аккаунтам в Instagram. Мы знаем, что это расстраивает и мы работаем над тем, чтобы быстро исправить проблему!", - сообщили в аккаунте Instagram.
We're aware that some users are having trouble accessing their Instagram accounts. We know it's frustrating, and we're working quickly to fix the issue!
— Instagram (@instagram) 13 июля 2018 г.
Спустя несколько часов работа Instagram была восстановлена. Последний раз массовый сбой в работе Instagram произошел в мае.