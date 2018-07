Вчера в работе Instagram произошел массовый сбой

Об этом сообщил сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключеня популярных интернет-ресурсов.

Большое количество пользователей Instagram по всему миру сообщили вечером 13 июля о проблемах в работе социальной сети.

"Мы в курсе того, что многие пользователи испытывают сложности с доступом к их аккаунтам в Instagram. Мы знаем, что это расстраивает и мы работаем над тем, чтобы быстро исправить проблему!", - сообщили в аккаунте Instagram.

We're aware that some users are having trouble accessing their Instagram accounts. We know it's frustrating, and we're working quickly to fix the issue!

— Instagram (@instagram) 13 июля 2018 г.