Xiaomi показали новый массажер Moyee Massager

Новинка имеет компактные размеры. Корпус изготовлен из композитного материала (ABS + PC), который приятный на ощупь. Устройство крепится на специальную подложку, которая непосредственно контактирует с кожей и с помощью электрических импульсов стимулирует мышцы человека.

Новинка предлагает 18 видов массажного воздействия и 15 уровней интенсивности, поэтому сможет удовлетворить потребности различных частей тела пользователя. Причем Moyee Massager работает бесшумно. Устройство можно синхронизировать со смартфоном. Стоит массажер недорого – 38 долларов или около тысячи гривен.