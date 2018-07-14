https://telegraf.com.ua/files/2018/07/xiaomi-massager-c_1-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4246819-xiaomi-pokazali-novyiy-massazher-moyee-massager.html
Xiaomi показали новый массажер Moyee Massager
Новости технологии: Китайский производитель Xiaomi представил очередную интересную новинку.
Новинка имеет компактные размеры. Корпус изготовлен из композитного материала (ABS + PC), который приятный на ощупь. Устройство крепится на специальную подложку, которая непосредственно контактирует с кожей и с помощью электрических импульсов стимулирует мышцы человека.
Новинка предлагает 18 видов массажного воздействия и 15 уровней интенсивности, поэтому сможет удовлетворить потребности различных частей тела пользователя. Причем Moyee Massager работает бесшумно. Устройство можно синхронизировать со смартфоном. Стоит массажер недорого – 38 долларов или около тысячи гривен.
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