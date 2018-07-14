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Xiaomi показали новый массажер Moyee Massager

Массажер Moyee Massager
19:17 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Китайский производитель Xiaomi представил очередную интересную новинку.

Новинка имеет компактные размеры. Корпус изготовлен из композитного материала (ABS + PC), который приятный на ощупь. Устройство крепится на специальную подложку, которая непосредственно контактирует с кожей и с помощью электрических импульсов стимулирует мышцы человека.

Новинка предлагает 18 видов массажного воздействия и 15 уровней интенсивности, поэтому сможет удовлетворить потребности различных частей тела пользователя. Причем Moyee Massager работает бесшумно. Устройство можно синхронизировать со смартфоном. Стоит массажер недорого – 38 долларов или около тысячи гривен.

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Все по теме:

Новости технологии, Xiaomi, Массаж, Массажер, массажер Moyee Massager, Новинка, Технологии.
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