У зонда Dawn через месяц закончится топливо

Зонд Dawn, который занимается изучением карликовой планеты Цереры, завершит свою 11-летнюю миссию не позднее, чем через месяц. Как сообщается на сайте NASA, аппарат почти исчерпал свое топливо и его запас, скорее всего, завершится в конце сентября – начале октября.

После того, как у Dawn закончатся запасы топлива, он больше не сможет выйти на связь с Землей и останется на орбите Цереры на десятилетия. Dawn – это единственный аппарат, который вращается вокруг тела в поясе астероидов. Более того, это единственный аппарат, который вращался вокруг двух небесных тел за пределами Земли (до этого зонд изучал астероид Веста).

Зонд Dawn был запущен в космос 27 сентября 2007 года. В 2011 году он достиг астероида Веста, где работал до августа 2012 года, после чего отправился к Церере, которую исследует с орбиты с марта 2015 года.