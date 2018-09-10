День Независимости Украины

Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 10.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Омелян рассказал, во сколько обойдется реализация транспортной стратегии
Омелян рассказал, во сколько обойдется реализация транспортной стратегии
Новости: Без баллистических ракет, но с цветами: Северная Корея отметила 70-летие (Фото)
Как Северная Корея отметила 70-летие (Фото)
Новости: Лига наций: расписание матчей 10 сентября
Лига наций: расписание матчей 10 сентября
Новости: Презентация Apple 2018: какие новые iPhone будут представлены 12 сентября
Презентация Apple 2018: какие новые iPhone будут представлены 12 сентября
X

У зонда Dawn через месяц закончится топливо

Зонд Dawn
15:11 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: nasa.gov

Новости технологии: Зонд Dawn завершит свою миссию через месяц из-за окончания топлива.

Зонд Dawn, который занимается изучением карликовой планеты Цереры, завершит свою 11-летнюю миссию не позднее, чем через месяц. Как сообщается на сайте NASA, аппарат почти исчерпал свое топливо и его запас, скорее всего, завершится в конце сентября – начале октября.

После того, как у Dawn закончатся запасы топлива, он больше не сможет выйти на связь с Землей и останется на орбите Цереры на десятилетия. Dawn – это единственный аппарат, который вращается вокруг тела в поясе астероидов. Более того, это единственный аппарат, который вращался вокруг двух небесных тел за пределами Земли (до этого зонд изучал астероид Веста).

Зонд Dawn был запущен в космос 27 сентября 2007 года. В 2011 году он достиг астероида Веста, где работал до августа 2012 года, после чего отправился к Церере, которую исследует с орбиты с марта 2015 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Астероид Веста, Зонд Dawn, Космос, НАСА, Церера.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Apple представят обновленный дизайн новых iPhone XS Apple Music показал новый украинский музыкальный чарт Корпорация Microsoft продлит поддержку Windows 7

Последние новости

Словацкий представитель кричал "Россия, Россия" на трибуне Арены Львов Смешные демотиваторы, от которых будет нереальный восторг Украинский консул посетит Сущенко в СИЗО
Сегодня читают
01 Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в третьем выпуске (Видео)
02 Жирафы и слоны в снегу: Африку накрыл аномальный холод
03 Танцы со звездами 2018: Павел Вишняков заговорил о романе с партнершей по шоу
04 Может стать "шоком для населения": Беларусь отказалась от кредитов МВФ
05 Танцы со звездами 2018: Павел Зибров прокомментировал уход из шоу
Новости сегодня
15:50 Вышел трейлер игры "Shadow of the Tomb Raider" (Видео)
15:36 В Киеве "заминировали" станцию метро
15:34 В Польском футбольном союзе критикуют Балотелли за лишний вес
15:31 Танцы со звездами 2018: Оля Полякова публично извинилась перед Екатериной Кухар
15:29 Кадры из мультфильмов, которые нашли стали частью реального мира (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гриневич рассказала, уменьшат ли количество получателей стипендий
Гриневич рассказала, уменьшат ли количество получателей стипендий
Новости: В Украину идет потепление до +29: синоптики рассказали, когда прекратятся дожди
Погода на неделю: в Украину идет потепление
Новости: Рош ха-Шана 2018: Президент поздравил иудеев страны
Рош ха-Шана 2018: Президент поздравил иудеев страны
Новости: Диетологи рассказали, как снизить риск хронических болезней
Диетологи рассказали, как снизить риск хронических болезней
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь