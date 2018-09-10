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Новинку смартфона Xiaomi Redmi Note 5 Pro проверили на прочность (Видео)

Xiaomi Redmi Note 5 Pro
22:50 Пн, 10 Сентябрь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: akket.com

Новости технологии: Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале JerryRigEverything.

На этот раз в руках популярного блогера Зака Нильсона оказался смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro в алюминиевом корпусе с диагональю 5,9 дюйма, двойной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Устройство испытали на прочность, но прошел ли он этот тест.

Дисплей смартфона показал достаточно высокую устойчивость к царапинам и успешно выдержал испытания огнем, быстро восстановившись после 10-секундного нагрева зажигалкой. Хорошо себя проявило и защитное стекло селфи-камеры, на котором канцелярский нож не смог оставить заметных следов. Аналогичным образом себя показал и модуль основной камеры: серьезно повредить Нильсону удалось только светодиодную вспышку между объективами.

Дактилоскопический сканер Redmi Note 5 Pro, получив глубокие царапины, начал выдавать сообщение о загрязнении и не смог корректно считать отпечаток пальца блоггера. Впрочем, в реальной жизни такие повреждения маловероятны.

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Металлический корпус довольно легко получил косметические повреждения острым предметом, но на работоспособности устройства это никак не отразилось. Затем блогер испытал смартфон на прочность, тщательно согнув гаджет руками. Несмотря на то, что корпус основательно деформировался, а крепление дисплейного модуля сломались в нескольких местах, смартфон остался в рабочем состоянии, а экран продолжил работать.

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Новости технологии, Xiaomi Redmi Note 5 Pro, Видео, Зак Нильсон, Проверка на прочность, Прочность.
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