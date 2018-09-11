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Xiaomi выпустила беспроводную гарнитуру для спортсменов и водителей

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Mi Bluetooth Headset Mini
09:11 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: gagadget.com

Новости технологии: Xiaomi представила беспроводную моногарнитуру Mi Bluetooth Headset Mini, которая незаметно сидит в ухе и почти ничего не весит.

Компания Xiaomi представила беспроводную гарнитуру Mi Bluetooth Headset Mini, которая состоит всего из одного наушника. Новинка создана для спортсменов, водителей и просто обычных пользователей. Устройство максимально компактное и легкое, поэтому его можно носить в течение целого дня, не вытаскивая из уха.

Xiaomi Mi Bluetooth Headset Mini будет продаваться в черном и белом цветах. Корпус гарнитуры защищен от влаги по стандарту IPX4, так что ее можно использовать во время тренировок. В комплект поставки входят три силиконовые насадки разных размеров.

В гарнитуре используются 7-миллиметровый динамик и MEMS-микрофон с возможностью подавления внешних шумов. С помощью кнопки на корпусе можно вызвать голосового помощника, ответить на звонок и остановить или продолжить воспроизведение музыки. От встроенного аккумулятора емкостью 40 миллиампер часов производитель обещает до 3 часов автономной работы.

Гарнитура Xiaomi Mi Bluetooth Headset Mini уже поступила в продажу в Китае по цене 12 долларов (около 340 гривен).

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Новости технологии, Mi Bluetooth Headset Mini, Xiaomi, беспроводная гарнитура, Наушники, Техно.
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