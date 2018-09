В Китае опубликовали снимки iPhone XS до презентации

В день презентации, на которой компания Apple представит свои новые продукты, пользователи китайской социальной сети Weibo опубликовали снимки, на которых, якобы, расположился новый iPhone XS.

На фото изображен экран гаджета в рабочем состоянии и страница, на которой написано My name is iPhone XS. Автор снимка утверждает, что это еще не представленная новинка Apple, и что он, наверное, первый житель Китая, которому удалось получить новый iPhone.

Вместе с тем, эксперты сомневаются в подлинности изображения, предполагая, что на снимке может быть изображен iPhone X.

Apple представила iPhone X на презентации 12 сентября прошлого года. Новинка оснащена безрамочным OLED-дисплеем диагональю 5,8 дюйма, а разблокировка устройства осуществляется с помощью системы распознавания лиц, которая пришла на смену сканеру отпечатков пальцев.